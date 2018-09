Shkencëtarët ndërtojnë ashensor në hapësirë

Ëndrra e ashensorit hapësinor bëhet më realë nëpërmjet një eksperimenti që zhvillohet në hapësirë.

Shkencëtarët nga Shizuoka University dëshirojnë të ndërtojnë një ashensor në hapësirë me partnerë të ndryshëm , siç raportohet nga gazeta japoneze The Mainichi . Projekti ushqen përsëri ëndrrat e ashensorit në hapësirë, siç përshkruhet, ndër të tjera, në romanin Sci-Fi të Arthur C. Clarke. Por derisa të ndodhë, ka ende shumë sfida për të kapërcyer.

Për momentin është planifikuar në eksperimentin e planifikuar të universitetit dhe do të lejohet në hapësirë ​​nga stacioni ndërkombëtar i hapësirës ISS . Të dy satelitët janë të lidhur me një kabllo prej dhjetë metërsh. Me anë të një motor, një mjet e vogël do të lëvizë përgjatë këtij kablli. Kamerat e lidhura me satelitët do të dokumentojnë sjelljen e mjetit.

Filloni më 11 shtator

Të dy miikrosatelitet do të transportohen në ISS më 11 shtator, së bashku me satelitët e tjerë të vegjël. Do të jetë hera e parë që një mjet të lëvizë në hapësirë ​​përgjatë një kablli të tendosur. Nëse kjo përpjekje ka sukses, atëherë ky është një hap tjetër në drejtim të ashensorit hapësinor – kështu vizioni i sipërpërmendur që njerëzit dhe mallrat janë transportuar nga ashensori në hapësirë.

Kompania japoneze Obayashi, e cila vepron si një partner në projektin aktual, po punon edhe për këtë vizion. Në të njëjtën kohë, Grupi po kryen projektin e vet të ashensorit hapësinor në të cilin gjashtë kabina dhe një kapacitet transporti prej 30 pasagjerësh.