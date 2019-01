Shi e borë, ky do të jetë moti për 10 ditët e ardhshme

Temperaturat në muajin e parë të këtij viti do të jenë më të ulëtat prej që kemi hyrë në stinën e dimrit. Në dhjetë ditët e ardhshme, as temperatura maksimale në Kosovë nuk do të zbres nga minus gradët, ndërsa e marta pritet të jetë dita më e ftohtë e javës së ardhshme. Sipas matjeve, sot temperaturat do të shkojnë deri në -8 gradë celsius, ndërsa ditëve në vijim temperaturat minimale do të arrijnë deri në -12 gradë celsius. Temperaturat janarin e fundit kanë qenë më të buta, ndërsa ky i këtij viti pritet të jetë ndër muajt më të ftohtë të viteve të fundit.