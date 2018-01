Shi, breshër e dëborë, në fundjavë temperaturat shkojnë -12

Reshjet e shiut dhe të dëborës të rëna në masë të lartë dy ditët e fundit do të përfundojnë sot në mbrëmje. Kështu parashikojnë, sipnotikanët e Metoalb.

Në një postim në faqen zyrtare ata shkruajnë se edhe pse reshjet do të pushojnë temperaturat do të jenë shumë të ulta sa do të arrijnë velerat -12 gradë celcius.

Parashikimi i plotë:

Moti në vijim: mbetet me vranësira dhe reshje shiu e dëborë në zonat malore deri vonë në mbrëmje kur pritet kthjellim gradual i motit në Veri dhe qendër por zonat Jugore-Juglindore pritet të kthjellohen pas mesnatës. Dita e enjte do të jetë e kthjellët por e ftohtë ndërsa sërisht e premtja sjell vranësira në pjesën më të madhe të vendit dhe reshje shiu e dëbore në Veri-Verilindje dhe pjesërisht në zonat Qendrore,panorama.

Tabloja Termike: sot paraqet vlera të larta deri vonë në mbrëmje kur fillon rënia e temperaturave duke kulmuar mëngjesin e së enjtes deri në -5 apo -6°C në zonat malore si edhe zbresin në vlerat 0 – 3°C në zonat bregdetare dhe të ulëta. Edhe mesdita e së enjtes vijon me rënie të temperaturave duke bërë që maksimumet të zbresin në 11 – 12°C por deri në 3°C në zonat Juglindore. Dita e premte sjell rritje me 3 – 4°C të temperaturave në vend por sërisht një pjesë e zonave malore mbeten gjatë orëve të natës dhe mëngjeseve rreth vlerës 0°C ndërsa mesdita pritet të shënojë maksimalisht 14°C në Jugperëndim të Shqipërisë.

Ditën e sotme do te jete me reshje, që do të jenë mesatare deri intensive në shumicën e qarqeve, bën me dije igjeum. Reshjet mund të shoqërohen edhe me shtrëngata, më të mundshme në terrenet malore.