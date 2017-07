Sherbela ndihmon tretjen, depresionin dhe kujtesën

Sherbela është një shkurre e vogël e viseve të ngrohta bregdetare, përherë e gjelbër, me gjethe vezake ose heshtake, të mbuluara me push ngjyrë hiri e me një erë të veçantë, e cila përdoret në mjekësinë popullore, në industrinë farmaceutike etj.Sherbela përdoret për problemet me sistemin tretës, mungesën e oreksit, gazrat, dhimbjet e stomakut (gastritin), diarrenë, fryrjen e barkut dhe urthin në stomak. Kjo erz përdoret gjithashtu për uljen e mbiprodhimit të djersës dhe pështymës, kundër depresionit, humbjes së kujtesës dhe sëmundjes alcajmer.

Gratë e përdorin sherbelën për dhimbjet gjatë ciklit menstrual dhe për të lehtësuar afshet e nxehta gjatë menopauzës.Sherbela aplikohet direkt në lëkurë për ulcerat e shkaktuara nga ftohja, inflamacionin e mishrave të dhëmbëve, ulcerat në gojë, fyt ose gjuhë dhe për bllokimin e rrugëve të frymëmarrjes. Disa njerëz e thithin erën e sherbelës për të trajtuar astmën.Sherbela përdoret edhe në prodhimin e shumë produkteve kozmetike dhe sapunëve.

PërdorimetNdoshta efikase për:Sëmundjen e alcajmerit: Marrja e ekstrakteve të dy llojeve të ndryshme të sherbelës (Salvia officinalis dhe Salvia lavandulaefolia) për 4 muaj ndihmon në përmirësimin e kujtesës, dhe përpunimin e informacionit dhe të të mësuarit tek njerëzit që janë në fazat e para të sëmundjes së alcajmerit.Performancë mendore: Një dozë e vetme e sherbelës ndihmon në përmirësimin e kujtesës, përqendrimit dhe vigjilencës tek të rriturit e shëndetshëm. Ndërsa kur përdoret si aromaterapi, mund të përmirësojë vetëm vigjilencës, dhe jo përqendrimin apo kujtesën.Ulcerat e shkaktuar nga ftohja, kur aplikohet si krem që ka në përmbajtje sherbelë dhe raven.Kolesteroli i lartë:

Përdorimi i sherbelës së zakonshme (Salvia officinalis) 3 herë në ditë për 2 muaj ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq (LDL) dhe yndyrave në gjak të quajtura trigliceride, dhe rrit nivelet e kolesterolit të mirë (HDL), tek njerëzit me kolesterol të lartë.Simptomat e menopauzës: studime të mëparshme sugjerojnë se përdorimi i ekstrakteve të sherbelës për 8 javë ndihmon në lehtësimin e simptomave të menopauzës, sidomos afshet e nxehta dhe djersitjet gjatë natës.

Të dhëna jo të mjaftueshme për:Kancerin e mushkërive: Njerëzit që përdorin rregullisht sherbelën si erz duket se kanë 54% më pak rrezik që të preken nga kanceri i mushkërisë, krahasuar me ata që nuk e përdorin fare.Dhimbjet e fytit: Përdorimi i një spraji të veçantë që përmban 15% ekstrakt të sherbelës duket se lehtëson dhimbjet e fytit. Një tjetër studim sugjeron se përdorimi i një produkti me sherbelë dhe ekinacea për 5 ditë lehtëson simptomat e dhimbjeve të fytit po aq sa përdorimi i ilaçeve.

Dhimbjet pas operacionit: Studime të mëparshme sugjerojnë se përdorimi i sherbelës së bashku me ilaçe si ibuprofeni apo diklofenaku janë më pak efikas për lehtësimin e dhimbjeve pas operacionit krahasuar me përdorimin e ilaçeve hydrochloride. Gjithashtu, përdorimi i sherbelës duket se rrit rrezikun për zhvillimin e infeksioneve pas operacionit krahasuar.Djegiet nga dielli: Duke aplikuar një ekstrakt me 2% sherbelë në lëkurë pas ekspozimit në diell mund të parandaloni skuqjen e lëkurës.Ënjtja e bajameve:

Studime të mëparshme sugjerojnë se përdorimi i një produkti të veçantë për fytin, që përmban sherbelë dhe ekinacea, për 5 ditë, duket se lehtëson simptomat e mahisjes së bajameve po aq sa përdorimi i një ilaçi të zakonshëm.

