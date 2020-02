Shëndeti i Pele në rrezik

Legjenda e futbollit, Pele, është në gjendje të rëndë shëndetsore dhe nuk po mundet të dalë madje as nga shtëpia.

80-vjeçari, i cili nga shumëkush shihet si lojtari më i mirë në histori të futbollit, po vuan nga një lloj depersioni pasiqë për shkak të shëndetit të ligë nuk po mund të dalë nga shtëpia pa ndihmën e dikujt tjetër.

Djali i legjendës, Edinho, thotë se babai i tij po vuan këto ditë për shkak se situata e tij shëndetsore është shumë e ndjeshme, transmeton lajmi.net.

‘’Shëndeti i tij është shumë fragjil. Ai nuk po mund të dalë as jashtë shtëpisë. Imagjinoni, ai është mbreti i futbollit, ndërsa tani nuk mund as të ecën vazhdimisht’’.

Pele ishte i vetmi lojtar që fitoi tre Kupa të Botës me Brazilin. Kulmin e karrierës ai e arriti me skuadrën braziliane, Santos, para se të kalonte në New York Cosmos, ku edhe e mbylli karrierën e tij si futbollist.