Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Behram Kasimi, duke iu përgjigjur administratës amerikane tha se SHBA-të duhet të harrojnë negociatat me Iranin, transmeton Anadolu Agency (AA).

“SHBA të harrojë negociatat me Iranin për shkak të qëndrimeve të saj me kërkesa të pandërprera, të njëanshme dhe me kërcënime”, tha Kasimi në deklaratën me shkrim në faqen e internetit të ministrisë.

Kasimi tha se bisedimet me drejtues amerikanë nuk japin besim për shkak të përvojave që kanë.

Përfaqësuesja e përhershme e SHBA-ve në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, në fjalimin e djeshëm tha se “administrata amerikane është e gatshme për negociata të reja për programin bërthamor”.