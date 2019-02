Shaqiri thellësisht i pikëlluar me vdekjen e Emiliano Sala

Xherdan Shaqiri ka shprehur pikëllimin e tij për konfirmimin e vdekjes së Emiliano Sala. 28 vjeçari po udhëtonte drejt Cardiffit me një avion të vogël që po drejtohej nga piloti David Ibbotson. Kjo ngjarje e rëndë ka ndodhur më 21 janar, ndërsa pas shumë ditësh kërkim, autoritetet kanë arritur të nxjerrin nga uji trupin e pajetë, që doli të jetë i Emiliano Sala. Xherdan Shaqiri, Lionel Messi dhe shumë yje të tjera të futbollit kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjen e sulmuesit argjentinas. “Jam thellësisht i pikëlluar me vdekjen e Emiliano Sala”, ka shkruar Shaqiri, përcjell ‘lajmi.net’.“Familja ime dhe unë dëshiroj të shpreh ngushëllimet tona më të sinqerta familjes dhe miqve të tij. Mendimet tona janë gjithashtu me familjen e pilotit David Ibboston”.