Sërish tërmet në Durrës

Qyteti i Durrësit është goditur para pak çastesh nga një tërmet.

Sipas organizatës shkencore EMSC, ky tërmet ishte i shkallës 3.1 shkallë.

Që nga hyrja në vitin e ri, 2020 Shqipëria është goditur nga disa tërmete, ku për këtë vit më i madhi ishte më 1 janar me shkallën e rihiteri 4.2.

Ndërkohë që më 26 nëntor të vitit që lam pas Shqipëria u godit nga një tërmet 6.4 shkallë që la edhe 51 persona të vdekur, qindra të plagosur dhe mijëra shtëpi dhe ndërtesa të rrënuara.

Felt #earthquake (#tërmet) M3.1 strikes 25 km NW of #Durrës (#Albania) 35 min ago. Please report to: https://t.co/oEKmdgmoDW pic.twitter.com/OqprnUKdT5

— EMSC (@LastQuake) January 3, 2020