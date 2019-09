Serbia nuk e ndal luftën kundër anëtarësimit të Kosovës në Interpol

Serbia është duke i vazhduar serish përpjekjet për të parandaluar anëtarësimin e Kosovës në organizatën më të madhe të policisë ndërkombëtare, Interpol.

Ministri i Brendshëm serb, Nebojsha Stefanoviq tha sot se ai do të tregojë në Asamblenë e Përgjithshme të Interpolit, e cila do të mbahet në tetor në Kili, se nuk ka arsye politike dhe as ligjore që Kosova të anëtarësohet në këtë organizatë.

“Ne nuk do të lejojmë që seanca e Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit të kalojë pa luftën tonë. Unë do të drejtoj delegacionin tonë dhe do të largohem herët për të folur me një numër të ministrave të brendshëm të cilët në thelb vendosin të votojnë,” tha Stefaniviq për TVPrva.

Tentativat e Kosovës për anëtarësim në INTERPOL kanë nisur që nga viti 2010. Atë kohë, Komiteti Ekzekutiv i kësaj organizate, nuk e kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare.

Më 2015 dhe 2016, Kosova kishte aplikuar, por nuk ishte futur në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme. Më 2017, Kosova pati tërhequr vullnetarisht kërkesën, për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme.

Serbia së bashku me aleatët po vazhdon lobimin kundër anëtarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare.