Senatori amerikan, John McCaini cili është Kryetari i Komisionit të Senatit amerikan për Shërbimet e Armatosura, viziton sot Republikën e Kosovës.

Senatori McCain do të takohet me Kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli si dhe me Kryeministrin e Qeverisë së Kosovës, Isa Mustafa.

Edhe Kuvendi i Republikës së Kosovës do të mbajë po sot një seancë solemne e në të cilën do të behët sdresimi i Senatorit amerikan, John McCain, deputetëve të Kuvendit.