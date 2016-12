Në debatin e iniciuar nga AAK-ja për murin e ndërtuar në Mitrovicë, deputeti i Vetëvendosjes, Rexhep Selimi ka thënë se muri nuk është vetëm muri, por barrikadë.

Selimi gjithashtu ka thënë se ka qenë e mundur të hiqet një vazo me lule nga Qeveria.

“Ai nuk është vetëm mur, ai është barrikadë. Nëse është mur ilegal atëherë shkoni e shkatërroni, sepse ju jeni përgjegjës. Ai nuk është një mur është barrikadë, e kush me hekë, ju që nuk keni qenë në gjendje një vazo me lule me hekë”, ka thënë Selimi.