Seanca shtyhet për të enjten, mungojnë deputetë e ministra

As çështja e dialogut Kosovë-Serbi nuk e mbushi plot sallën e Kuvendit të Kosovës. Si çdoherë, edhe në punimet e sotme të seancës plenare munguan deputetë, e edhe ministra të kabinetit qeveritar.

Në mesin e shumë pikave të rendit të ditës, sot ishte paraparë të ketë debat parlamentar edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë.

Në mungesë të kuorumit, disa projektligje mbetën pa u votuar, e edhe debati u shty për ditën e enjte.

Me vetëm 56 deputetë në sallë, pas orës 17:00 Kuvendi mbylli punimet meqë prezenca e deputetëve nuk qe e mjaftueshme për votim.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli fillimisht propozoi të futen në pikën e dialogut, meqë mungonte koriumi për votimin e projektligjeve.

“Qysh po e shoh, kjo përgjegjësi e seancës, unë nuk do ta ndërpres, paradite u munduam të arrijmë një konsensus, po mundohemi, lufta politike më shumë ka marrë dimension të interesit të brendshëm, sesa ajo çfarë do të kemi ne si qëndrim ndaj një shteti me të cilin nuk kemi një te kaluar të mirë. Po futemi drejtë në pikën e dialogut”, tha Veseli.

Megjithatë, seanca u vendos që të shtyhet.

Deputetja Shqipe Pantina kërkoi që seanca të vazhdojë nesër, ose gjatë gjithë javës siç tha ajo nëse është e nevojshme. Por, sipas saj, seanca të vazhdojë kur janë të pranishëm të gjithë deputetët dhe ministrat.

Kështu, Kuvendi vendosi që punimet e seancës t’i vazhdojë ditën e enjte prej orës 10:00. E ndër të tjera, edhe kreu i Kuvendit bashkë me kolegët deputetë duhet të niseshin në një udhëtim zyrtar.

Kryetari i Kuvendit përsëriti vendimin e Kryesisë, që pa përfunduar të gjitha projektligjet nuk mund të shkohet në pushim të verës