Seanca konstituive më 26 dhjetor në orën 15:00

Ka përfunduar mbledhja e Kryesisë së Kuvendit të Kosovës.

Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli ka thënë se me 26 dhjetor do të mbahet seanca konstituive.

“Me datën 26 në ora 15:00 do kemi seancën konstituive të legjislaturës së VII-të, besoj se shumë shpejt do kemi një legjilaturë të re përkatësisht një epokë të re, me pozitë dhe opozitë. PDK do jetë opozitë besojmë se shumë shpejt do kem konstituimin edhe të organeve tjera”, ka thënë Veseli, raporton lajmi.net.

Ai ka theksuar se PDK do jetë konsistente në mbrojtjen e interesave të qytetarëve pasi Kosova nuk ka luks të pres kaq gjatë për krijimin e qeverisë së re.

Tutje, Veseli ka thënë se në seancën konstituive do e përfundoj mandatin e tij si kryetar i Kuvendit dhe se për këtë ndjehet shumë i lumtur.