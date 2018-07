Sapuni i kamomilit ideal për fëmijët, të moshuarit dhe për ata që kanë lëkurë të ndjeshme

Sapuni i kamomilit është ndër sapunet natyralë që përdoret gjerësisht. Sapuni i kamomilit, i cili në pikëpamjen ekonomike kushton pak më shumë se sapunet e tjerë, pa dyshim që ka mjaft efekte pozitive tek njerëzit për shkak të aromës dhe dobive të tij. Kamomili i bardhë dhe i verdhë, të cilët përdoren pafundësisht në kuzhinë, përdoren edhe në fushën e kozmetikës si sapun apo ndonjë produkt tjetër i ngjashëm.

Pas përdorimit të këtij sapuni aroma e tij mbetet në lëkurë për një kohë të gjatë. Si dhe për shkak të mos gjendjes së lëndëve kimikate në përbërjen e tij pengon në shfaqjen e mjaft problemeve të lëkurës. Ngaqë në shampot për trupin apo flokët që gjenden sot në treg janë përdorur kimikate nga më të ndryshmet sado që nuk arrijmë ta dallojmë me sy të lirë në fakt këto kimikate shkaktojnë shumë dëme mbi lëkurën tonë. Për këtë arsye nëse përdorni sapun kamomili apo një sapun tjetër natyral të përshtatshëm për dush mund ta ndieni dallimin që në përdorimin e parë, pasi në sapunin e kamomilit krahas vajit të ullirit përdoret edhe vaji i luleve të kamomilit. Ndërsa vaji i kamomilit ndihmon në pengimin e shfaqjes së mjaft problemeve në lëkurë ose në kurimin e problemeve të shfaqura paraprakisht nga përdorimi i produkteve të dëmshëm mbi trupin tonë. Prandaj edhe në veçanti mund ta përdorni këtë sapun për fëmijët tuaj, për të moshuarit dhe për këdo që ka lëkurë të ndjeshme.

Ndërsa nëse e përdorni rregullisht sapunin e kamomilit do të mund të përfitoni më shumë efekte pozitive dhe dobi nga ai. Në veçanti mund të mundësoni qetësimin e lëkurës dhe rehatimin e saj. Kjo situatë përmban shumë vlerë për këdo që punon në orare të tejzgjatura, pasi persona të tillë së pari ndiejnë nevojë për çlodhje dhe relaksim. Njëkohësisht ajo çka e bën të veçantë këtë sapun është edhe ndikimi që shkakton mbi ekzamën dhe problemet që shfaqen mbi lëkurë për shkak të saj. Ashtu siç dihet ekzama është një sëmundje lëkure që trajtohet me shumë vështirësi në pikëpamjen e mjekësisë.

Madje tek shumë njerëz kjo sëmundje është e pashërueshme. Prandaj edhe njerëzit në shumicën e rasteve orientohen drejt kurave natyrale për kurimin e saj. Në këtë situatë nëse përdorni rregullisht sapunin e kamomilit do të vini re se gradualisht ju do të kuroni këtë sëmundje. Po ashtu edhe ndikimi i sapunit mbi flokun është mahnitës, pasi nëse e përdorim rregullisht në flokë do të shohim se si flokët do të duken më voluminoze dhe më të gjallëruara. Provoni qoftë edhe një herë sapunin e kamomilit mbi trupin apo flokët tuaja, do të habiteni nga efekti që do të shihni që në përdorimin për herë të parë.

Si duhet ta përdorim:

Për të parë dobitë e sapunit të kamomilit pa dyshim që duhet të respektojmë një mënyrë të caktuar pëdorimi. Ndërsa kjo mënyrë përdorimi është më se e thjeshtë. Për të përdorur këtë sapun mbi flokë së pari shkumëzojini flokët me të pëe 2-3 minuta dhe më pas shpëlajini. Më pas lani trupin me sapun dhe shpëlajeni me ujë të vakët pasi të keni pritur gati 1 minutë. Nëse e përdorni rregullisht në këtë mënyrë do të merrni edhe efektet maksimale nga ky sapun. Por kurrsesi mos harroni se për të marrë efektin më maksimal duhet ta përdorni për një kohë të gjatë.

Kujdes: Nëse keni konstatuar alergji ndaj kamomilit dhe nënprodukteve të tij, qëndroni larg përdorimit apo konsumimit të çdo produkti që përmban kamomil në vetvete.

Nëse mendoni se nuk keni alergji ndaj kamomilit dhe dëshironi që të bëni pjesë të jetës suaj në çdo etapë të përditshmërisë dhe mbi të gjitha të përfitoni nga efekti relaksues i tij, vizitoni Leyla Butik për të siguruar sapunet 100% natyralë të kamomilit, por edhe të shumë përbërësve të tjerë.

©Frekuenca.com