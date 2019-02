Sanders për president, rekord donacionesh në një ditë të vetme

Bernie Sanders ka mbledhur 4 milionë dollarë nga 150 mijë donatorë, në të 50 shtetet amerikane, vetëm brenda 12 orëve që pasuan njoftimin për hyrjen në garën e 2020-s për Shtëpinë e Bardhë.

Senatori nga Vermonti bëhet në këtë mënyrë edhe mbledhësi më i madh i fondeve brenda një dite të vetme, veçanërisht mes demokratëve në Kaliforni.

Sanders njoftoi mëngjesin e së martës se do të hynte në garën e vitit 2020. Ekipi i tij drejtues i fushatës njoftoi më pas, në mbrëmje, se vetëm në 12 orët e para, senatori kishte mbledhur mbi 4 milionë dollarë, me mesatarisht 27 dollarë donacione për person.

Videoja me të cilën ai shpall kandidimin është parë rreth 6 milionë herë, ndërsa ai ka marrë 330 mijë premtime për mbështetje. Sanders, një demokrat me stilin e tij unik, me një karrierë 30-vjeçare në Kongres, kandidoi në vitin 2016 përballë Hillary Clintonit për të marrë nominimin demokrat.

Ai kandidon sërish si demokrat dhe beson se këtë radhë do të mund të dominojë mes një varieteti rivalësh, që shkon nga kandidate femra, e deri tek ata nga minoritetet, e më pas të mundë edhe Donald Trumpin, që ai e quan presidentin më të rrezikshëm në historinë moderne amerikane.

Por, edhe vet Trump ka reaguar duke thënë se Bernie Sanders e pati një herë mundësinë e tij dhe humbi. Top Channel