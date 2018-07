Samsung Galaxy Note 9 vjen me një çmim rekord

Galaxy Note 9 do të prezantohet në gusht. Një rrjedhje tani zbulon çmimet e smartfonëve të ardhshëm.

Siç është raportuar nga winfuture , duke përmendur shitësit europianë, Galaxy Note 9 pritet të godasë tregun në Evropë me kapacitete magazinimi prej 128 dhe 512 gigabajt . Një model me 256 gigabajt nuk do të ekzistojë në tregun evropian, transmeton lajmi.net.

Galaxy Note 9: çmimet si Apple

Modeli më i lartë me 512 gigabajt do të kushtojë 1250 euro dhe versioni bazë me 128 gigabajt do të kushtojë 1000 euro.

Edhe fotografitë e para të smartphonit tashmë kanë rrjedhur dhe kjo dëshmohet kur bosi i Samsung DJ Koh shihet duke e bajtur atë në dorë në një ngjarje në Nju Jork.