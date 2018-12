Sa kohë kalojmë me telefonat tanë?! Përgjigjja është tronditëse

Ka një shqetësim ne rritje ne mesin e shumë zotëruesve të smartfonëve për sasinë e kohës që shpenzohet me këto pajisje.

Google thotë se rreth 70% e përdoruesve të Android që u pyeten për këtë temë, duan të gjejnë “një ekuilibër më të mirë” në përdorimin e teknologjisë.

Por kjo e vendos sektorin në fjalë në një pozicion të vështirë. Si mund t’i ai klientët e vet të shkëputen nga telefonat e tyre kur, shumë firma, modelin e biznesit e mbështesin pikërisht tek e kundërta?

BBC thotë se Apple dhe Google kane krijuar këtë vit disa mjete dixjitale – te quajtura Screen Time dhe Digital Wellbeing – te cilat u krijojnë përdoruesve të iPhone-it dhe Android-it mundësinë të shohin sa kohë shpenzojnë në aplikacione të ndryshme dhe sa shpesh merren me telefonat.

Për pjesën më të madhe të atyre që e panë, rezultati ishte tronditës: Në ditën time të parë me gjurmuesin Digital Wellbeing të Android, rrëfen një përdorues, e kam hapur telefonin tim 200 herë dhe kam kaluar më shumë se tre orë me të.

Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të mëdha që po bëhen për ndergjëgjësim, ekspertet mendojnë se 2019-ta mund të jetë viti kur njerëzit do ta shohin më me kujdes kohën e shpenzuar me celularët e tyre, ama nuk ka shanse që t’i heqin fare nga dora! Top Channel