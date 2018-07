Sa kg duhet të fitoni gjatë shtatzënisë

Sa shumë peshë ju nevojitet për të fituar kryesisht varet nga kombinimi i peshës dhe lartësisë së trupit tuaj të tanishëm para shtatzënisë, të matur nga indeksi i masës trupore.

Jeni konsideruar si peshë normale nëse BMI juaj është 18.5-24.9, nënpeshë nëse është nën 18.5, mbipeshë në qoftë se është midis 25-29.9 dhe i trashë nëse BMI juaj është 30 ose më shumë.

Gratë me peshë normale duhet të fitojnë 11-15 kilogramë; Gratë nën peshë duhet të fitojnë 12-18 kilogramë; Gratë mbipeshë duhet të fitojnë 6-11 kilogramë;

Dhe mbani mend se të ngrënia mirë gjatë shtatzënisë nuk do të thotë dyfishi i konsumit tuaj normal ose sipas urtësisë që ‘duhet të hani për dy veta’. Për t’ju dhënë një ndjenjë se sa “ushqim shtesë” duhet të hani për fëmijën tuaj, merrni parasysh këto: Nëse ju jeni me peshë normale, një domate dhe djathë shtesë me gjalpë dhe djathë ose sanduiç me gjalpë me një banane ka të bëjë me të gjitha që ju nevojitet shtesë për tërë ditën në vlerën e energjisë!

Nëse jeni mbipeshë ose e plote, të gjitha që ju nevojitet janë dy mollë ose një fetë e vetme e bukës së tërthortë më shumë në ditë. Dhe kjo është vetëm pas javës së 12. Para kësaj, dieta juaj normale është e mjaftueshme nëse ju jeni në shëndet të mirë./Gazeta Shneta/