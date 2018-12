Rusia pengesa e vetme e marrëveshjes finale Kosovë-Serbi

“Vlerësimi është se po i afrohemi marrëveshjes Beograd-Prishtinë, me kusht që Serbia të mos mbizotërojë në forcat kundër paqes, stabilitetit dhe hyrjes së Serbisë në Bashkimin Evropian dhe NATO”, shkruan Danas.

Këto forca janë midis disa ministrave dhe shërbimeve të sigurisë dhe kanë mbështetjen e Rusisë, thanë disa burime jozyrtare të qarqeve diplomatike perëndimore duke komentuar një letër të dërguar nga Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump për Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Në letër, përmbajtjen e së cilës Thaçi e ka njoftuar dje në rrjetet sociale, thuhet ndër të tjera se marrëveshja Beograd – Prishtinë është afër: “unë do të doja të ju mirëpres juve dhe Presidentin Aleksandër Vuçiq në Shtëpinë e Bardhë për të festuar atë që përbën një histori”.

Portali i Brukselit, Politika, ka njoftuar se Trump i ka dërguar një letër me përmbajtje të ngjashme edhe për Presidentin serb, Aleksandër Vuçiq, shkruan Danas, transmeton lajmi.net.

Disa diplomatë perëndimorë pohojnë për gazetën serbe se “përkundër mbështetjes deklarative ndaj integritetit territorial të Serbisë, kaosi dhe konfliktet në Serbi dhe në Ballkan janë më të përshtatshmet”.

Cdoherw sipas burimeve tw medias nw fjalw, udhëheqja ruse “frikëson marrëveshjen Beograd – Prishtinë sepse kjo do të thotë se Serbia dhe Kosova do të lëvizin shpejt drejt NATO-s dhe BE”.

“Rusia ka provuar të njëjtin parim për të destabilizuar Malin e Zi dhe Maqedoninë, madje edhe Greqinë ku është gjykuar nga disa njerëz në hierarkinë e Kishës dhe prish udhëheqjen atje, me qëllim që të pengojë hyrjen e Malit të Zi dhe Maqedonisë në NATO”.

Sipas Danas, presidenti i Serbisë është “i vendosur për marrëveshjen përfundimtare me Kosovën dhe bashkëpunimin me vendet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por pengesat që e kundërshtojnë mbështeten nga Moska”.

Në këtë kontekst, në qarqet diplomatike theksohet se pala kosovare “pa dyshim do të pranojë gjithçka nga Uashingtoni, e cila do të jetë sponsor i marrëveshjes dhe të cilët në praktikë do të marrin përsipër rrjedhën e mëtejshme të negociatave për një zgjidhje të problemit, pasi BE-ja doli të jetë e papërshtatshme, aq më shpejt do të vijë dhe do të votojë për Parlamentin Evropian në maj të vitit të ardhshëm.

Si modeli më realist për marrëveshjen e ardhshme midis Beogradit dhe Prishtinës, diplomatët nga Perëndimi citojnë “modelin e dy Gjermanive”. Zgjidhja siç qëndron nuk do të nënkuptoj ndonjë ndryshim në kufij, por Serbia do të marrë një komunitet të komunave serbe në Kosovë dhe anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare”, thanë burimet e Danasit

Biseda në telefon me Mitchell:

Nga Crown Andriq, u njoftua më herët se Presidenti i Serbisë kishte një bisedë telefonime me Ndihmës Sekretarin e Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, Wess Mitchell “për situatën në rajon dhe veçanërisht për marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë”.

Sipas deklaratës, Mitchell tha se “është e rëndësishme të kapërcehen tensionet dhe se dialogu është e vetmja mënyrë për të gjetur zgjidhje për çështjen e marrëdhënieve Beograd-Prishtinë”, ndërsa Vuçiq tha se “Serbia gjithmonë e donte stabilitetin dhe ruajtjen e paqes si dhe me arritjen e një kompromisi, veprimi i saj do të drejtohet drejt të njëjtit qëllim në të ardhmen”, shkruan media serbe.