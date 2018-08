Rumania paralajmëron ndryshim të qëndrimit ndaj Kosovës, nëse arrihet marrëveshja me Serbinë

Një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po e kërkojnë kryediplomatë, e institucione të Bashkimit Evropian.

Por një zotim e ka dhënë edhe Rumania, shtet ky që është në mesin e pesë vendeve të BE-së që ende nuk e kanë njohur Kosovën, transmeton lajmi.net.

Ministri i jashtëm rumun, Teodor Viorel Melescanu ka thënë se marrëveshja finale mes Prishtinës dhe Beogradit, do të hapte rrugë për një vendim final të vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën.

“Kjo do të na jap një ndihmë. Shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, do të vinin në një vendim përfundimtar”, tha ai.Këto deklarime kryediplomati rumun i ka bërë në një samit në Vjenë.Për temën e shkëmbimit të territoreve në Kosovë sot kanë folur edhe ministrant e jashtëm të vendeve kryesore të BE-së.Ministri gjerman, Heiko Mass ka thënë se çdo shkëmbim i territoreve, do të mund të hapte plagë të vjetra.Njëjtë ka vlerësuar edhe ministri i jashtëm në Austri, Karin Kneissl. Ai ka thënë se ndryshimet kufitare gjithmonë hapin probleme të reja.

Për ka dalur edhe ish-përfaqësuesi i OKB-së në Kosovë, Bernar Kouchner. Ai ka thënë se shkëmbimi i territoreve është ide e mirë, nëse pajtohen dy palët.