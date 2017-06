Në komunën e Ranillugut, shenjat njoftuese nëpër rrugë të shkruara me alfabet latin janë zëvendësuar me shkronja cirilik.

Kjo u bë me vendim të komunës, por sipas drejtuesve të ministrisë së pushtetit lokal, përdorimi i këtij alfabeti në Kosovë është në kundërshtim me kushtetutën dhe se ato do të largohen, njofton Klan Kosova ne nje storie te saj.

Ranillugu, fshat ky prane Gjilanit, eshte i banuar kryesisht me banore serb. /Mesazhi/