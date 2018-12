Rrjeti 4G në Shqipëri, më i mirë se në Gjermani

Shqipëria qëndron më mirë se Gjermani sa i përket furnizimit të standardit 4G, sipas një studimi të firmës këshilluese Aachen P3 në emër të grupit parlamentar të të Gjelbërve.

Në një krahasim të gjerë të furnizimit të standardit 4G të radios celulare (i quajtur edhe LTE), Gjermania performon dobët. Kjo ka rezultuar në një studim të firmës këshilluese Aachen P3 në emër të grupit parlamentar të të Gjelbërve, raporton agjencia e lajmeve “AFP”. Së pari, gazetat e grupit mediatik Media Funke kishin raportuar për studimin.

Sipas gazetës, Gjermania është shumë prapa si në aspektin e mbulimit të rrjetit dhe shpejtësisë së xhiros së të dhënave. Vende si Polonia apo Shqipëria po performojnë më mirë. Edhe rrjeti më i mirë në Gjermani ishte “larg në krahasim ndërkombëtar”.Prandaj, në Holandë, Belgjikë dhe Zvicër, “pothuajse të gjithë operatorët e rrjetit ofrojnë një pjesë LTE prej më shumë se 90 për qind” – Telekom në Gjermani, megjithatë, “arriti vetëm në një pjesë LTE prej 75 për qind”. Në mënyrë të konsiderueshme më pak ishte pjesa e Vodafone prej 57 për qind, dhe rrjeti i shpejtë i Telefonisë nuk ishte “as në dispozicion për gjysmën e grupeve të analizuara të të dhënave”.Në Poloni dhe Shqipëri, konsumatorët e Deutsche Telekom gjithashtu kanë mbulim më të mirë të rrjetit me 80 për qind secila. Në Austri, norma e konsumatorëve të T-Mobile është ende pak më e mirë me 84 përqind. Ajo është akoma më e lartë në Holandë me 90 përqind. Në përgjithësi, sipas studimit, pritja LTE është shumë e mirë në Holandë, Belgjikë dhe Zvicër, transmeton lajmi.net.Në normën e të dhënave, shpejtësia mesatare në të cilën të dhënat mund të shkarkohen në telefon në rrjetin gjerman të telekomunikacionit është 4.9 megabit për sekondë. Në rrjetin e Vodafone dhe Telefónica janë ende 4.8 dhe 4.1 megabitë për sekondë. Në të kundërt, konsumatorët e Telekomit dhe Vodafone në Shqipëri shfletojnë mesatarisht 9.4 dhe 8.7 megabitë në sekondë, respektivisht, rreth dy herë më shpejt. Veçanërisht në Zvicër, por edhe në Danimarkë dhe Holandë, LTE është gjithashtu më e shpejtë se në Gjermani.Grumbullimi automatik i të dhënaveNumrat në studim bazohen në të dhënat që regjistrohen automatikisht duke përdorur një aplikacion Android nga korriku deri në shtator dhe pastaj përpunohen në mënyrë anonime në mënyrë qendrore.

Sipas autorëve të studimit, ky aplikacion u instalua në kohën e grumbullimit të të dhënave në rreth 190 milionë pajisje në mbarë botën dhe dërgoi rreth 1.5 trilion të dhënat e të dhënave në ditë.Datasets gjermane janë kryesisht nga zonat metropolitane, transmeton lajmi.net. Në zonat rurale – si në Brandenburg ose Mecklenburg-Pomerania Perëndimore – ende ekzistojnë zona pa të dhëna adekuate.Thirrjet e gjelbra për detyrë roamingNë përgjigje të studimit, Margit Stumpp, zëdhënësja e grupit parlamentar të Greens për infrastrukturën digjitale, bëri thirrje për “një përshpejtim të zgjerimit të një rrjeti fije-optik të ngushtë dhe zgjerim paralel të 5G”.

Ajo që nevojitet është një “detyrim më i qartë për roamingun kombëtar në zonat e shërbyera keq”. Me këtë nënkuptohet që klientët e një ofruesi në vendet e vdekura do të ridrejtoheshin automatikisht në rrjetet e kompanive të tjera.Roaming është pika e fërkimit në standardin e ri të komunikimit 5G, i cili do të zëvendësojë LTE, teknologjinë e paraardhësit, hap pas hapi. Sipas autorëve të studimit, mund të jetë “një bllok ndërtimi” për zgjerimin më të shpejtë të rrjeteve 5G. Kompanitë e telefonisë celulare, megjithatë, mbrojnë veten kundër kushteve strikte. Dhe kushtet e dhënies së Agjencisë së Rrjetit Federal ofrojnë vetëm që ofruesit duhet të negociojnë për bashkëpunim.