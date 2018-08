Rrëzimi i urës “Morandi”, në kopertinën e Charli Hebdo

Revista satirike franceze Charlie Hebdo, në botimin e saj të këtij muaji, ka në kopertinë një karikaturë që kujton tragjedinë e Xhenovas. Kjo karikaturë në ballinë të revistës franceze konsiderohet nga mediat në Itali si ironi makabre e Charlie Hebdo me rrëzimin e Urës Morandi.

Në të shihet ura e shembur dhe një makinë duke rënë, ndërsa poshtë në gërmadha një person me ngjyrë pastron me fshesë ato ç’ka shkaktoi kjo fatkeqësi tragjike. Pranë urës, karikatura ka mbishkrimin “ndertuar nga Italianët” dhe pranë personin që fshin me fshesë shkruhet “pastruar nga emigrantët”./abcnews.al