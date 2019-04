“Rrëmbeu” mjetin e prindërve e u aksidentua, ndërron jetë adoleshenti

Pak ditë më parë ndërmori një “aventurë” adoleshentësh, por fatkeqësisht gjithçka ka rezultuar fatale për 13-vjeçarin e identifikuar si J.N..

I mituri u kishte marrë makinën prindërve, pa dijeninë e tyre, e së bashku me një tjetër adoleshent 16-vjeçar udhëtonin me të, pa e imagjinuar se do të përfundonin të përplasur pas një peme në qytetin e Lezhës.

Dy adoleshentët u nisën me urgjencë drejt Tiranës për trajtim më të specializuar mjekësor, por duket se autori i ngjarjes nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve dhe traumës që iu shkaktuan.

Ai ndërroi jetë në spital këtë të martë. I plagosur nga aksidenti mbeti edhe 16-vjeçari tjetër që udhëtonte me të. /Top Channel/