Ronaldo dhe teknologjia VAR ia sigurojnë fitoren Juves

Cristiano Ronaldo me dy gola dhe një vendim i teknologjisë ia kanë siguruar Juventusit fitoren e vështirë ndaj Sampdorias me rezultat 2 me 1.

Portugezi realizoi gol në minutën e dytë ndërsa rezultatin e barazoi Fabio Quagliarella që bëhet lojtari i dytë në Serie A që realizon gol në nëntë takime radhazi. Ronaldo doli në skenë në minutën e 65 kur realizoi nga penaltia kurse mysafirët në minutën e katërt shtesë realizuan gol që fillimisht u pranua, por pas asistimit të teknologjisë ky gol u anulua shkaku i pozitës jashtëloje. Me këtë fitore Juventusi tubon 53 pikë, 12 më shumë se Napoli në pozitën e dytë.