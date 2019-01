Reshjet e vazhdueshme të borës, MI: Të gjitha rrugët në Kosovë janë të kalueshme

Reshjet e vazhdueshme të borës që po vazhdojnë të bien në Kosovë të shoqëruara me erë të fortë e kanë vështirësuar qarkullimin rrugor. Policia e Kosovës u ka bërë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të kenë kujdes gjatë qarkullimit, dhe të shmangin aksidentet e mundshme, shkruan lajmi.net. Por, megjithë këto vështirësi, nga ministria e Infrastrukturës po thonë se të gjitha rrugët janë të qarkullueshme. Zëvendësministri i Infrastrukturës, Rexhep Kadriu, tha për lajmi.net se të gjitha rrugët në Kosovë janë të kalueshme, megjithë disa probleme në disa akse rrugore.Ai bëri të ditur se kompanitë e angazhuara nga ministria janë tashmë në terren. “Të gjitha rrugët në Kosovë janë të kalueshme. Vështirësi ka në rrugën për Prishtinë-Podujevë, si dhe tek Gryka e Kaçanikut. Edhe këto dy të fundit janë të kalueshme mirëpo se ka vështirësi”, ka thënë ai.Kadriu po ashtu tha se vështirësi për kompanitë që po merren me mirëmbajtjen e rrugëve po paraqet edhe era e fortë në vendin tonë. Ndërkohë, në rrugën e Prishtinë-Podujevë dhe tek Gryka e Kaçanikut, kompanitë janë angazhuar që të hedhin kripë në rrugë me qëllim lehtësimin e qarkullimit.