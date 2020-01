Real Madrid mposht Sevillan në derbin e javës në La Liga

Real Madrid ka shënuar fitore të vështirë, por shumë të rëndësishme, në kuadër të La Ligas.

‘Los Blancos’ kanë mposhtur Sevillan në kryendeshjen e javës në La Liga, me rezultatin 2:1, shkruan lajmi.net.

Goli i parë në këtë takim u shënua nga mesfushori brazilian, Casemiro, në mintuën e 57’ të takimit.

Sevilla reagoi me anë të Luuk de Jong, i cili në minutën e 64’ rivendosi balancën, duke bërë ndeshjen edhe më interesante.

Por, në vazhdim, Casemiro pati akoma gjëra për të treguar dhe në minutën e 69’ gjeti edhe golin e dytë personal, për epërsinë e dytë të skuadrës së tij. Ky gol doli të ishte vendimtarë.

Me ketë fitore, Real Madrid ngritët përkohësisht në vendin e parë në La Liga, me 41 pikë, një më shumë se Barca, që nesër luan ndeshjen e saj me Granada.

Sevilla në anën tjetër mbetet në pozitën e tretë në tabelë, me 36 pikë të grumbulluara.