Reagimet për masakrën e Reçakut pas mohimit nga Vuçiq

Nuk kanë të ndalur reagimet nga Kosova,por edhe prania ndërkombëtare rreth një deklarate të Presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq, i cili masakrën e Reҁakut të vitit 1999 në Kosovë e cilësoi fabrikim të shqiptarëve.

Vuҁiq këtë deklaratë e bëri pasi një gjykatë në Kosovë e dënoi me dy vjet burg ish-ministrin në qeverinë e Kosovës Ivan Todosijeviq, nga lista “Srpska”, i cili në një tubim në veri të Mitrovicës, po ashtu masakrën e Reҁakut e cilësoi trillim të shqiptarëve dhe bashkësisë ndërkombëtare.

“Të gjithë anëtarët e Listës Serbe do të përsërisin të njëjtën gjë dhe unë e përsëris tani, krimin e fabrikuar në Raçak, ku gjithçka u falsifikua nga ai mashtrues me flokë të bardhë, William Walker”, deklaroi në Beograd Vuҁiq.

Por pesidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut (10.12) vendosi që të bëjë homazhe tek varreza e masakrës së Reҁakut duke reaguar ashpër kundër deklaratës së presidentit të Serbisë Aleksandër Vuҁiq.

“Serbia ka kryer në Kosovë rreth 400 masakra kundër civilëve shqiptarë, ka vrarë rreth 1300 fëmijë, ndërsa aparati shtetëror i tyre ka dhunuar rreth 20 000 gra. Në të njëjtën kohë, kemi rreth 13 000 shqiptarë civilë të vrarë. Ritheksoj, Reçaku shënon pikën kulminante të masakrave dhe krimit kundër njerëzimit të kryer nga shteti i Serbisë në Kosovë. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë. Për fat të keq ende ata, të cilët kanë kryer këtë krim kundër njerëzimit dhe gjenocidin nuk janë hetuar dhe nuk kanë dalë para drejtësisë as lokale, as ndërkombëtare”, tha presidenti Thaçi.

Thaçi kërkon që Serbia të pranojë përgjegjësinë

Sipas tij e ardhmja nuk ndërtohet duke mohuar krimet, e madje duke i etiketuar apo fyer edhe të vrarët civilë në Kosovë”. “E ardhmja ndërtohet vetëm duke pranuar përgjegjësinë, e në të njëjtën kohë duke kërkuar falje lidershipi i Serbisë për krimet që ka kryer në shtetin e Kosovës. Për fat të keq, duhet të them edhe me zhgënjim se edhe heshtja e ndërkombëtarëve, mosvizita e tyre sidomos këtu në Reçak, që është e ritheksoj pika kulminante e masakrave të shtetit të Serbisë, i ka hapur gojën dhe e ka amnistuar në një formë a formë tjetër edhe lidershipin aktual të Serbisë që të pretendojë dhe me krenari të mohojë krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin në Kosovë”, u shpreh presidenti kosovar.

Ambasada e SHBA-sё në Kosovë reagoi e para pas deklaratës së Presidentit të Serbisë dhe tha, se “retorika nxitëse dhe rishikimi i historisë lidhur me ngjarjet e vitit 1999 janë të papranueshme”.

“Liria e shprehjes ka qenë prej kohësh parimi themelor i demokracisë. Ngjarjet e kësaj jave paraqesin edhe një rikujtim se sa i rëndësishëm është kthimi i Kosovës dhe i Serbisë në tryezën e bisedimeve dhe të ripërqëndrojnë energjitë e tyre drejt së ardhmes duke normalizuar marrëdhëniet”, thuhet në deklaratën e ambasadës së SHBA në Prishtinë.

BE: Nuk ka vend për të mohuar ngjarjet që kanë ndodhur në Reçak

Reagime pati edhe nga Bashkimi Evropian, qё theksoi, se “nuk ka vend për të mohuar ngjarjet që kanë ndodhur në Reçak në vitin 1999 dhe se pikëpamje të tilla janë në kundërshtim me projektin për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian”, tha në një reagim që e shpërndau për medie, Ana Pisonero, zëdhënësja e re e Komisionit Evropian për çështje të fqinjësisë dhe zgjerimit.

Edhe ambasada e shtetit të Zvicrës reagoi pas deklaratave të Presidentit të Serbisë që masakrën e Reҁakut e cilësoi “fabrikim”. Në një njoftim të kësaj ambasade thuhet, se ajo i mbështet reagimet ndërkombëtare kundër deklaratave të presidentit serb, Aleksandar Vuçiq. “Secila deklaratë për ngjarjet rreth konfliktit duhet të jetë e bazuar në fakte dhe të tregojë respekt për viktimat dhe familjet e tyre. Dënimi i krimeve të luftës duhet të sfidohet, sidomos kur bëhet fjalë për përfaqësues të institucioneve shtetërore”, thuhet në deklaratën e ambasadës së Zvicrës.

Në vitin 1999, në Reçak në një fshat 20 kilometra në Jug të Prishtinës u vranë 45 civilë shqiptarë nga forcat serbe të sigurimit. Masakra e Reçakut njihet edhe si një nga ngjarjet që sensibilizoi faktorin ndërkombëtar dhe që shënoi kthesë në diplomacinë ndërkombëtare në raport me Serbinë. Kjo masakër u parapriu proceseve që çuan deri tek fushata e bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake të Serbisë.