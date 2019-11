Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur në emisionin Open se ka komunikuar me presidentin e Turqisë Erdogan dhe i ka kërkuar atij një konferencë donatorësh në lindje dhe perëndim.

Rama në Open: Europa? Është Arabia Saudite, Turqia ku drejtojnë miqtë e mijë. I jam drejtuar edhe Australisë edhe Izraelit.

Kam folur me presidentin turk për një konferencë donatorësh me vendet e lindjes, një konferencë donatorësh me vendet e perëndimit.