Rakiq e komandanti i KFOR-it flasin për situatën e sigurisë pas vrasjes së Ivanoviqit

Kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakiq u takua me komandantin e KFOR-it, Salvatore Cuoci me të cilin diskutuan në lidhje me situatën e tanishme të sigurisë pas vrasjes së Oliver Ivanoviqit.

Në takim u tha se KFOR-i do të vazhdojë aktivitetet e saj të rregullta në veri, me qëllim të ruajtjes së paqes dhe sigurisë, ndërsa Rakiq theksoi se është thelbësore për të forcuar bashkëpunimin e të gjitha strukturave të sigurisë të përfshira në hetim dhe për të shkëmbyer informacion çdo ditë, në mënyrë që të gjente kryerësin sa më shpejt të jetë e mundur, transmeton Klan Kosova.