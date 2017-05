Qeveria i thotë PO ndryshimit të ligjit për Presidentin

Qeveria e Kosovës ka miratuar projekligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Presidentin e Kosovës.

Me këtë rast, zëvendëskryeministri Hajredin Kuçi deklaroi se ky projektligj ka të bëjë me një ndryshim i cili konsiston që të kemi një legjislacion të barabartë edhe për Presidentin e Kosovës, si të ish-zyrtarit të lartë të Kosovës, ngase me ligjin paraprak ka qenë i përjashtuar Presidenti i vendit, transmeton Klan Kosova.

Sipas tij, me ketë nen barazohet Presidenti i Kosovës, ish-Presidenti, ish-kryetari i Kuvendit, kryeministri, kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës Supreme dhe kryeprokurorit të shtetit.

Nga ana e tij, kyeministri Isa Mustafa sqaroi se nuk flitet për Presidentin aktual, pasi është dhënë iniciativa vetëm që të barazohet statusi i Presidentit me statusit e bartësve tjerë të pozitave të larta.

Sipas tij, kjo i takon edhe ish presidentëve, pas vitit 2008.