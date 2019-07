Qeveria në prag të shkarkimit, përçahet opozita

Derisa nevojiteshin pak vota për ta rrëzuar qeverinë “Haradinaj” partitë opozitare kanë filluar ta akuzojnë njëra-tjetrën se kanë ndryshuar qëndrim për mocionin e votëbesimit. Drejtues të Partisë Socialdemokrate thonë se LDK-ja dhe LVV-ja nuk e kanë seriozisht iniciativën.

Në kohën kur flitej vazhdimisht se qeveria “Haradinaj” është gati të rrëzohet nëpërmjet mocionit të votëbesimit në Kuvend, eksponentë të opozitës kanë rifilluar me akuza të ndërsjella, duke ia zgjatur jetën edhe më tej koalicionit qeverisës.

Glauk Konjufca, nga Lëvizja Vetëvendosje, ka akuzuar dje ish-bashkëpartiakun e tij Shpend Ahmetin, i cili drejton Partinë Socialdemokrate e që ka 12 deputetë në Kuvend, se ka ndryshuar qëndrim për mocionin, pasi po bën pazare me Qeverinë.

Por deputeti i PSD-së, Salih Salihu, ka thënë për “Zërin” se partia e tij nuk ka ndryshuar qëndrim për mocionin, por dy partitë më të madhe opozitare (LDK-ja dhe LVV-ja) s’e kanë seriozisht iniciativën për rrëzimin e Qeverisë.

“PSD-ja mbetet në qëndrimin se kurdoqoftë që bëhen numrat për ta rrëzuar Qeverinë me partitë shqiptare do ta bëjë një gjë të tillë, por jo me votat e Listës Serbe, sepse nuk mendojmë që ajo është rruga e duhur. Shihet qartë se LDK-ja nuk e ka seriozisht ta rrëzojë këtë Qeveri. Në fakt duket ashtu edhe Vetëvendosja, sepse e dimë se dialogu është në proces të vështirë dhe siç duket ato nuk janë të gatshme t’i ndërmarrin përsipër këta hapa dhe presin që partitë në pushtet ta kryejnë këtë proces në këtë mandat”, ka thënë Salihu.