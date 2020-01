Qeveria Haradinaj mban mbledhje, 11 pika në rend të ditës

Ndonëse kanë kaluar tre muaj që kur janë mbajtur zgjedhjet parlamentare, Qeveria në dorëheqje e Ramush Haradinajt vazhdon të jetë në detyrë.



Sot në orën 13:00 kjo qeveri do ta mbajë mbledhjen e 117-të me radhë.



Në rend të ditës janë 11 pika të cilat do të shqyrtohen.



Në mesin e pikave që pritet të shqyrtohen në kabinetin qeveritar është edhe programi për reforma në ekonomi për vitin 2020 në kuadër të Ministrisë së Financave