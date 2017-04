Qeveria e Serbisë mbledhje të jashtëzakonshme, shkak lirimi i Haradinajt

Qeveria e Serbisë do të mbajë mbledhje të jashtëzakonshme me rastin e lirimit të Ramush Haradinajt nga Gjykata e Apelit në Colmar të Francës.Mbledhja do të mbahet në ora 11.00 dhe pas mbledhjes do të ketë njoftim për mediat, njofton Beta.