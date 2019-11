Qendra Sizmiologjike Europiane: Kurrë s’kemi parë një shkallë kaq të lartë të tërmeteve në këtë rajon

Qendra Sizmiologjike Europiane e Mesdheut shkruan sot se nuk kanë qenë kurrë dëshmitarë të tërmeteve, në një shkallë kaq të lartë, të ndjera në të njëjtin rajon.

“Since the launch of LastQuake app in 2014, we have nerver witnessed such a high rate of felt earthquakes in the same region.This is very unnerving and difficult time for people affected by Albania Earthquake and our all toughts are with you. Stay safe”, shkruhet në postim.

“Që prej fillimit të aplikacionit LastQuake në 2014, kurrë nuk kemi parë një shkallë kaq të lartë të tërmeteve që janë ndjerë në të njëjtin rajon.Kjo është një kohë shumë e paqartë dhe e vështirë për njerëzit e prekur nga lëvizjet e tokës në Shqipëri. Jemi pranë jush. Qofshi të sigurt”, shkruhet në postim.