“Qatar Charity” shpërndahen 700 pako me gjëra ushqimore

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me Organizatën ‘Qatar Charity’ me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, ka shpërndarë 700 pako me gjëra ushqimore për qytetarët e Komunës së Fushë-Kosovës, kryesisht familje me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale.