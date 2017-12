PZAP hedh poshtë 14 ankesat e AAK-së për rivotimin në Istog

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), ka hedhur poshtë 14 ankesat e parashtruara nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, lidhur me rivotimin në komunën e Istogut.

Në vendimin e PZAP-së, thuhet se nga 14 ankesat, 13 prej tyre janë refuzuar si të pabazuara kurse një ankesë është hedhur si e palejuar.

“Dje me datë 19.12.2017 Paneli ka shqyrtuar dhe vendosur të gjitha ankesat e parashtruara në PZAP nga Subjekti Politik – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), lidhur me rivotimin për raundin e dytë të zgjedhjeve për Kryetar të Komunës së Istogut të mbajtura me datë: 17.12.2017.

Ankesat janë shqyrtuar dhe vendosur brenda afatit ligjor prej 72 orëve, afat ky i cili ka filluar dje me datën 18.12.2017 nga ora 19:00 e i cili përfundon ditën e enjte me datën 21.12.2017 në ora 19:00. 13 ankesa janë refuzuar si të pabazuara. 1 ankesë është hedhur si e palejuar”, thuhet në njoftimin e PZAP-së.

Ndaj vendimeve të PZAP-it mund të parashtrohet ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës brenda 24 orëve prej momentit të pranimit të vendimit të PZAP-it. Ndërsa

Gjykata Supreme e Kosovës duhet të vendos lidhur me ankesat brenda 72 orëve prej momentit të dorëzimit të ankesës në Gjykatën Supreme.