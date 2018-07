Kjo e dielë ka shënuar fluks automjetesh në pikën kufitare të Morinës, ku rreth 25 mijë shtetas nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi kanë lëvizur në 24 orët e fundit.

Të dhënat nga pika doganore flasin për 6 mijë automjete. Nga pala shqiptare po punohet me 8 sportele me procedurë të përshpejtuar dhe me personel shtesë.