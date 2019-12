Punëtorët shëndetësorë paralajmëron grevë për nesër

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka lutur të gjithë punëtorët shëndetësor që të vazhdojnë me përgatitjet për grevën e nesërme dhe njëherit apelojnë tek të gjithë që ta ruajnë qetësinë.

Me anë të një komunikate për media ata njoftojnë se do të fillojnë takime intensive në bazë (me punëtorë) që të nxjerrin opinonin e duhur në lidhje me veprimet e ardhshme sindikale, duke bërë të ditur po ashtu se të gjitha pasojat në rast të reagimit më radikal të Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës do t’i bartin politikëbërësit, që, sipas tyre, siç duket kanë dorë.