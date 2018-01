Kombëtarja e Shqipërisë U-19 në futboll do të zhvillojë një grumbullim 4-ditor në qytetin e Elbasanit, duke filluar nga dita e nesërme.

Nga data 21-25 Janar, trajneri Erjon Bogdani do të ketë mundësi të ndjekë nga afër gjendjen e futbollistëve, me të cilët do të prezantohet në kompeticionet zyrtare .

Bogdani ka grumbulluar plot 27 futbollistë në këtë grumbullim, ku pritet të konfirmojë edhe njëherë idenë e tij mbi kontigjentin ku mund të bazohet.