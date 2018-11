Publikohet lista e futbollistëve të ftuar për kombëtaren e Kosovës

Lista e Kosoves per ndeshjet e fundit te Uefa Nations League kunder Maltes dhe Azerbajxhanit. Per here te pare grumbullohen portieri Arijanet Muric dhe qender mbrojtesi Mirlind Kryeziu. Lajm eshte rikthimi i Bersant Celines, i cili mungoi ne tetor, ka raportuar gazetari Arlind Sadiku.

Portierë:

Samir Ujkani – Caykur Rizespor

Arijanet Muric – Manchester City

Visar Bekaj – FC Prishtina

Mbrojtës:

Amir Rrahmani – GNK Dinamo Zagreb

Fidan Aliti – KS Skënderbeu

Mërgim Vojvoda – Royal Excel Mouscron

Ardin Dallku – FC Vorskla Poltava

Leart Paqarada – SV Sandhausen

Benjamin Kololli – FC Zurich

Mirlind Kryeziu – FC Zurich

Arbenit Xhemajli – Neuchâtel Xamax

Mesfushorë:

Bersant Celina – Swansea

Valon Berisha – SS Lazio

Hekuran Kryeziu – FC Zurich

Herolind Shala – IK Start

Idriz Voca – FC Luzern

Besar Halimi – Brøndby

Arbër Zeneli – SC Heerenveen

Milot Rashica – SV Werder Bremen

Edon Zhegrova – K.R.C. Genk

Donis Avdijaj – FC Willem II

Sulmues:

Vedat Muriqi – Caykur Rizespor

Atdhe Nuhiu – FC Sheffield Wednesday

Lirim Kastrati – Lokomotiva Zagreb

Ne krahasim me grumbullimin e kaluar mungojne: Faton Maloku, Bernard Berisha, Elbasan Rashani.

Listen zyrtare, trajneri Bernard Challandes do ta publikoj te premten, pasi te kene perfunduar ndeshjet e Liges se Evropes ne te cilat jane te perfshire 5 futbolliste te Kosoves.