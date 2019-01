PSG ofron 100 milionë euro për mesfushorin e Serie A

Paris Saint Germain është duke bërë një ofensivë të fuqishme për të nënshkruar me mesfushorin Brazilian të Napolit, Allan. President ii Napolit është shprehur i hapur për një transferim të mundshëm, por nuk ka ndërmend të lëshojë ‘pe’ dhe kërkon plot 100 milion euro. PSG e ka të qartë se me De Laurentis nuk ka shaka, dhe nëse thotë 100, nuk e jep as për 99, por vetëm për 100. Mesfushori brazilian është pro këtij transferimi.