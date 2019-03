PSG i është përgjigjur Real Madridit për Kylian Mbappen.

Real Madridi po e kërkon me ngulm transferimin e Kylian Mbappes nga PSG-ja.Madrilenët kanë ofruar 280 milionë euro për shërbimet e francezit, gjersa skuadra franceze i ka kthyer përgjigje, transmeton lajmi.net.

Presidenti i PSG-së, Naser Al-Khelaifi i ka thënë Real Madridity se Kylian Mbappe nuk do të lëvizë nga skuadra.“Jo 100%, por 2000%, Mbappe dhe Neymar do të qëndrojnë me ne”, ka thënë shkurtazi presidenti i parisienëve.