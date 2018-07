PSG i ofron 270 milionë euro Coutinhos

PSG ka bërë gati një ofertë prej 270 milionë euro për të kërkuar shërbimet e mesfushorit të Barcelonës, Philippe Coutinho.

Kështu raporton gazeta spanjolle, “Mundo Deportivo”. Kontrata e Coutinho në “Camp Nou”, ku u transferua janarin e këtij viti, ka një klauzolë lirimi prej 400 milionë euro, por klubi francez ia ka dërguar ofertën njërit prej agjentëve të ish-mesfushorit të Liverpool, për ta testuar situatën.

Në të vërtetë, Neymar, i cili u bashkua me klubin nga “Parce des Princes” verën e kaluar, është shokë i ngushtë me Coutinhon dhe PSG planifikon t’i ribashkojë me një ofertë ekstravagante për të mbajtur brazilianin në klub.