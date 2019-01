PSD këmbëngulëse: Nuk e votojmë buxhetin pa u plotësuar kushtet tona

Miratimi i buxhetit të vitit 2019 është në duart e deputetëve të Partisë Socialdemokrate të Kosovës. Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e mbajtur dje, ka marrë vendim që të shtunën të mbahet seanca plenare e Kuvendit ku pritet të votohet buxheti për vitin 2019. Mirëpo, në rast se Qeveria nuk ia plotëson kushtet që i ka vënë PSD, atëherë votimi i buxhetit rrezikon të shtyhet për një kohë të pacaktuar, deri në bërjen e numrave nga ana e Qeverisë dhe kjo do të mund të rrezikonte edhe funksionimin e Qeverisë dhe institucioneve të tjera. Një nga pesë kërkesat që PSD i ka parashtruar Qeverisë së Kosovës si kusht për ta votuar buxhetin, është edhe shkarkimi i ministrit të Bujqësisë, Nenad Rikallo. Ndonëse sot në media u raportua se Rikallo pritet të shkarkohet këtë të shtunë në mënyrë që t’i hapet rrugë votimit të buxhetit, një gjë e tillë ende nuk është zyrtare, edhe ende nuk ka njoftim nga ana e Qeverisë për këtë shkarkim apo jo. E në PSD, janë të vendosur se pa plotësimin e kushteve që ata i kanë vendosur, koalicioni qeverisës nuk do t’i ketë votat e tyre për kalimin e buxhetit në seancën e së shtunës. Kështu është shprehur për Telegrafin, deputetja e PSD-së, Shqipe Pantina. “PSD nuk do e votoj buxhetin pa u plotësuar kushtet tona, jo vetëm për shkarkimin e Rikallos por edhe kushtet tjera që tashmë janë publike”, ka thënë Pantina. Ligji për Dialogun, shkarkimi i ministrit Nenad Rikallo, ligji për pagat, ligji për Qeverinë dhe draftimi i kodit pensional të Kosovës, janë kushtet që janë vënë nga partia e Shpend Ahmetit për ta votuar projektligjin për buxhetin e vitit 2019. Edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë deklaruar se deputetët e këtij subjekti nuk do ta votojnë buxhetin. “LDK ka rezervat dhe vërejtjet e veta për buxhetin. Nuk besojmë që ky buxhet i sjellë zhvillim vendit, prandaj nuk do të jemi pjesë. Le të mbetet çështje e koalicionit”, ka deklaruar mbrëmë për televizionin publik, deputeti i LDK-së, Arban Abrashi. Ndërkaq, ministri i Financave, Bedri Hamza, ka thënë se në rast se nuk votohet buxheti, atëherë nga 1 shkurti shërbyesit civil, pensionistët nuk do të mund t’i marrin pagat dhe pensionet.