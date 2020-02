Provokon Gjuriqi: Hekurudha do të lidhë Beogradin me provincën jugore serbe

Drejtori i të ashtuquajturës “Zyrë për Kosovën” në qeverinë serbe, Marko Gjuriç, bëri provokimin e radhës ndaj Kosovës, duke thënë se marrëveshja e linjës direkte hekurudhore Prishtinë-Beograd do të lidhë kryeqytetin serb me “qytetin më të madh në provincën jugore serbe”.

“Kur kjo të realizohet një ditë, hekurudha midis Prishtinës, Podujevës dhe Merdarës do të vazhdojë të rindërtohet në drejtim të Nishit. Sapo të rikthehet ajo hekurudhë, pra mallrat nga Serbia qendrore, do të mund të arrijnë në Kosovë shumë më shpejt, si dhe pasagjerët”, tha Gjuriç për TV Prv, duke shtuar “Në këtë mënyrë kryeqyteti ynë do të lidhet me qytetin më të madh të provincës jugore serbe”.