Prokuroria kërkon paraburgim për personin në shtëpinë e të cilit ndodhi shpërthimi ku u vra polici Sami Thaqi

Prokuroria Themelore në Prizren, ka dhënë detaje rreth shpërthimit që ndodhi mbrëmë në Zhur të Prizrenit, ku mbeti i vrarë një polic dhe dy të tjerë u plagosën.

“Më datë 28 janar 2020, rreth orës 20:00 të mbrëmjes, gjatë një operacioni bastisjeje në shtëpinë e të dyshuarit I.B., nën dyshimin për dhunë në familje dhe posedim të substancave narkotike, në fshatin Zhur – Komuna e Prizrenit, ka ndodhur një shpërthim, ku si pasojë e këtij shpërthimi kanë pësuar lëndime tre zyrtar policor dhe një fëmijë (nga familja e të dyshuarit). Si pasojë e lëndimeve zyrtari policor me inicialet S.Th., ka ndërruar jetë, ndërsa dy zyrtarët tjerë policor me inicialet A.M, dhe J.H., si dhe fëmiu gjenden të shtrirë në spital nën përkujdesje intensive mjekësore por jashtë rrezikut për jetë”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Prokuroria ka shtuar se gjatë veprimeve të ndërmarra nga ana e Prokurorisë, është arrestuar i dyshuari me inicialet I.B, për shkak të veprës penale “Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm” nga neni 356 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). Ndërsa, me urdhër të prokurorit, i dyshuari I.B., është ndaluar në kohëzgjatje prej 48 orësh, kurse gjatë ditës pritet që në Gjykatën Themelore në Prizren për të njëjtin të parashtrohet kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit.

Prokuroria Themelore në Prizren, është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rastit.