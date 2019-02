Prokuroria jep detaje të reja për aksidentin që ndodhi në magjistralen Shkup-Tetovë

Prokuroria Publike e Shkupit ka dhënë detaje se si ndodhi aksidenti. Prokurori Publik nga Prokuroria Themelore Publike – Shkup bashkë me ekipin e MPB-së sot në ora 13:15 kanë mbaruar ekspertizën në vendngjarje të aksidentit të mbrëmshëm në rrugën Shkup-Gostivar ku humbën jetën 14 udhëtarë dhe shumë të tjerë mbetën të lënduar. “Intensivisht punohet në vërtetimin e të gjitha detajeve të cilat do të mund të zbulonin shkaqet e aksidentit. Autobusi i kompanisë “Durmo Turs” është marrë nga vendi i ngjarjes dhe me urdhër të Prokurorit Publik mbi te do të kryhet kontroll teknik i detajuar nga ana e Fakultetit të Makinerisë në Shkup. Nga informatat e deritanishme flitet se bëhet fjalë për autobus të vitit 2001, dhe se për herë të fundit ka qenë i regjistruar në janar të viti 2019”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë, nga ku shtojën se në kohën e aksidentit tek vozitësi nuk është regjistruar prezencë e alkoolit, barnave dhe substancave psikotrope, raporton Alsat. “Vozitësi i cili ka drejtuar autobusin është hospitalizuar dhe ka marrë lëndime trupore. Menjëherë pas aksidentit prokurori publik realizoi një bisedë me te dhe gjatë kësaj ai ka nuk ka dhënë detaje relevante për ngjarjen. Prokurori publik gojarisht është njoftuar se analizat e gjakut dhe të urinës flasin se në momentin e aksidentit tek vozitësi nuk është regjistruar prezenca e alkoolit, barnave apo substancave psihotrope. Më kërkesën e tabulateve nga operatorët mobil do të vërtetohet nëse vozitësi në momentin e aksidentit ka shfrytëzuar telefonin celularë”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Themelore Publike- Shkup.