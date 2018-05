Prokuroria hedh poshtë kallëzimin penal të VV-së ndaj Hashim Thaçit

Prokuroria Speciale e Kosovës ka hedhur poshtë kallëzimin penal të ushtruar nga deputeti i VV-së, Sami Kurteshi ndaj presidentit Hashim Thaçi “për tradhti kombëtare”.

Deputeti Kurteshi pretendonte se me nënshkrimin e marrëveshjes për demarkacionin në mes Kosovës dhe Malit të Zi, mes Thaçit dhe ministrit të Jashtëm malazez Igor Luksiq, Thaçi kishte kryer tradhti ndaj vendit.

Në aktvendimin e Prokurorisë të cilin e ka siguruar Telegrafi, shkruan se

”pretendimet nga kallëzimi penal kundër Hashim Thaçi President i Republikës së Kosovës se ka kryer veprën penale nga neni 124 par.2 lidhur me nenin 120 pika 25,26 dhe 27 të KPRK-së nuk mund të qëndrojnë ngase nuk kemi të bëjmë me asnjë veprim të kundërligjshëm nga ana e Presidentit të Kosovës Hashim Thaçi pasi i njëjti marrëveshjen për kufirin shtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi të nënshkruar me datën 26.08.2015 në Vjenë e ka nënshkruar në cilësinë e Zëvendës Kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe Ministrit të Punëve të jashtme”.