Prokurorët që hetuan Bill Clinton, do të mbrojnë Trumpin kundër shkarkimit

Ekipi mbrojtës i Presidentit amerikan Donald Trump në seancën e senatit ku diskutohet shkarkimi i tij, do të përfshijë prokurorët specialë të përfshirë në përpjekjen për impeachment-in e Bill Clintonit.

Trump do të përfaqësohet nga Ken Starr dhe Robert Ray, që kanë hetuar Klintonin, si dhe Alan Dershowitz, që ka pasur mes të tjerësh për klient OJ Simpson. Grupin e kryeson këshilltari i Shtëpisë së Bardhë Pat Cipollone dhe Jay Sekulow , avokati personal i presidentit. Deklaratat në çeljen e seancës në senat pritet të mbahen javën e ardhshme. Si për ta betonuar edhe më shumë ekipin, është kërkuar gjithashtu dhe prania e Prokurorit të Përgjithshëm të Floridas Pam Bondi.

Dershowitz i tha CBS News, partnerit të BBC në SHBA, se ai kishte biseduar me shefin e Shtëpisë së Bardhë për çështjen.

“Unë pranova të marr pjesë si një një studiues i pavarur kushtetues,” tha profesori në pension Universitetit të Harvardit. “Unë nuk kam asnjë qëndrim politik- fokusi im i vetëm, është kushtetuta”, ka shtuar ai.

Shqetësimi kryesor i ekspertit është se çfarë precendeti mund të krijonte ky shkarkim. Ai për Dershowitz, do të dobësonte presidencën e do ta kthente impeachment-in në armë për taktika politike. Në shtëpinë e bardhë megjithatë thuhet të ketë pasur disa kundërshtime ndaj pjesëmarrjes së tij, për shkak se ka mbrojtur dikur edhe financierin e akuzuar për trafik seksual, Jeffrey Epstein. Ndërsa Starr ka qenë hetuesi kryesor i çështjes Whitewater kundër Klintonit në vitet 1990, gjatë të cilës dolën në dritë dhe prova të marrëdhënies së ish presidentit me Monica Lewinsky.